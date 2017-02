El Dia Nacional de l'Exili i la Deportació reuneix unes 600 persones a la Vajol

Prop de 600 persones vingudes d'arreu de Catalunya s'han concentrat aquest diumenge amb banderes republicanes i estelades davant del monument de Lluís Companys al Coll de Manrella a la Vajol (Alt Empordà), amb motiu del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació. L'acte, que s'ha celebrat sota una intensa pluja, ha estat presidit pel conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, que ha recordat els "molts catalans" que van haver d'exiliar-se per la dictadura franquista i diu que Catalunya sempre "ha estat, està i estarà disposada a acollir". Just abans de l'acte al Coll de Manrella, Romeva ha visitat el Mas Perxés, la casa on Companys es va refugiar juntament amb Mercè Rodoreda i Pere Quart, entre d'altres.