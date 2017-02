Figueres torna a atraure el jove talent matemàtic per sisè any consecutiu

Un total de 136 alumnes de secundària de l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès i el Vallespir van participar ahir en la sisena edició del Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques de l'Alt Empordà (Ditmae) que va tenir lloc al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres. Aquesta iniciativa vol mostrar la presència de les matemàtiques en la vida quotidiana i encoratjar el treball en equip per tal de resoldre diferents tipus de problemes. La jornada va ser organitzada per la Fundació Ferran Sunyer Balaguer, la Fundació Princesa de Girona i l'Ajuntament de Figueres.

Una de les novetats d'aquesta edició va ser l'oferta de formació per a professors de matemàtiques, on es van presentar innovacions metodològiques en l'aprenentatge de les matemàtiques. A més, durant aquesta jornada de «dissabte de les mates» es va oferir als estudiants l'opció de triar entre quatre xerrades. Un cop finalitzades les conferències, els alumnes van participar en diversos tallers conduïts per reconeguts professors, doctors i catedràtics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Un dels ponents estrella va ser Lluís Albarracín, especialista en la modelització matemàtica i l'ús de videojocs dins de l'aula en aquest àmbit.

Els primers classificats de cadascun dels tallers de batxillerat tindran la possibilitat de viatjar a Madrid amb els seus professors per conèixer l'empresa Big Data CARTO, cofundada per Sergio Álvarez Leiva (Premi Fundació Princesa de Girona Empresa 2016).

Els premiats d'aquesta edició van ser Èlia Adroher i Omar Ferrer de l'IES Olivar Gran de Figueres, que es van imposar en el concurs-taller «Les matemàtiques del Big Data: de la genètica a Facebook» a càrrec de Raquel Iniesta (King's College London). Elisa Rovira i Zoe Higueras de l'IES El Padró de l'Escala van guanyar el concurs-taller «L'infinit matemàtic i les seves paradoxes», que anava a càrrec de Joan Bagaria (ICREA i UB); mentre que Jana Cherta i Jonathan Cano, de l'IES Ridaura de Castell d'Aro, van ser els primers classificats en el concurs-taller «L'arc de Sant Martí, els models de color i els colors invisibles», a càrrec de Pere Brunet (UPC). Laura Garrido i Nerea Roldan, també de l'IES Ridaura de Castell d'Aro, van guanyar el concurs-taller «De la matemàtica dels jocs al joc de la matemàtica» (dedicada als alumnes de quart d'ESO), a càrrec de Jordi Deulofeu (UAB).



Enfortir les matemàtiques

El Ditmae es convoca anualment des del 2012 per mostrar als joves la presència de les matemàtiques en el món actual, tant en les diferents branques de les ciències (incloses les ciències socials) com en les noves tecnologies i, fins i tot, l'art. La proposta pretén situar les matemàtiques en un context de problemes reals i de la vida quotidiana per distanciar-les del concepte de ciència abstracta allunyada del món real. La jornada és també una bona oportunitat per acostar estudiants de secundària amb interès per les matemàtiques als matemàtics professionals d'alt nivell.