Detenen a la Jonquera un conductor amb 2,2 quilos de cocaïna amagada al cotxe

La Guàrdia Civil va detenir el passat 1 de febrer a la Jonquera un home que duia cocaïna amagada al cotxe amb què viatjava. Els fets es van produir sobre la una de la matinada del mateix dia quan una patrulla de la Guàrdia Civil que prestava servei fiscal van aturar un vehicle matrícula eslovena ocupat per un home i després d´inspeccionar el vehicle van descobrir en un buit del recolzabraços una bossa de plàstic negra on hi havia altres dues bosses amb 2,2 quilos de cocaïna.

Els agents van detenir el conductor, E.B., de 69 anys i de nacionalitat eslovena. La Guàrdia Civil van instruir diligències i el detingut i la droga confiscada van ser posats a la disposició del Jutjat de Guàrdia dels de Figueres.