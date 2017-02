Ningú va veure la ganivetada mortal entre germans

Els testimonis del crim del 26 de març del 2016 a Figueres asseguren que els dos germans (acusat i víctima) no van discutir entre ells i que la disputa va ser amb una tercera persona, un home d'origen magrebí amb qui van tenir una trifulga en ple carrer.

Segons els veïns, els germans van estar en un bar proper a casa seva bevent cerveses i van marxar cap a la una de la matinada "abraçats". Al carrer va començar l'enfrontament amb l'altre home que, després de discutir una estona, va fugir corrent.

Els veïns afirmen que l'acusat estava exaltat i que el seu germà el va fer entrar dins el domicili mentre ell es quedava al carrer. Els veïns que han declarat aquest dilluns, però, no van poder veure el moment de l'apunyalament. Expliquen que va ser molt ràpid i que la víctima es va enfilar a la finestra del pis i quasi immediatament va caure desplomat a terra amb una ganivetada al coll. "Vèiem el que passava al carrer però, per l'angle de visió que tenim a casa, no puc dir què va passar a la finestra", ha afegit un testimoni.