Roses submergirà part de l´espigó per evitar perdre la platja de la Punta

L´Ajuntament de Roses modificarà l´espigó de la riera Ginjolers per tal d´evitar que els temporals i els corrents s´emportin cada any gairebé tota la platja de la Punta. La mesura, que s´incloïa en un estudi encarregat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s´espera executar aquest any i ha de posar punt i final a la problemàtica.

Els darrers temporals han tornat a deixar sense sorra bona part de la platja i l´aigua arriba fins al passeig. Això obligarà una vegada més a redistribuir o afegir més sorra per recuperar l´espai per als banyistes a una de les platges urbanes del poble. Des de fa anys es debat com acabar amb aquesta situació, i fins i tot s´ha optat durant un temps per no fer res. Però un estudi planteja una solució que ara s´espera tirar endavant.

La UPC ha elaborat l´estudi i l´Ajuntament ha encarregat el projecte d´enginyeria per executar les obres necessàries per modificar l´espigó. Una vegada aprovat el projecte i quan es tinguin tots els informes necessaris, ja disposen de pressupost per executar-lo.



Submergir part de l'espigó

El regidor d´Urbanisme i Medi Ambient, Carles Pàramo, ha explicat que es preveu la possibilitat de submergir bona part de l´espigó que sobra i aprofitar el material per fer un martell submergit. Això suposarà, per una banda, que els corrents no afectin la sorra, mentre que també minimitzarà l´efecte dels temporals perquè l´onatge no trobarà cap impediment i continuarà cap a l´altre espigó. A banda de l´efecte a la platja, també es guanyarà visualment. En alguns temporals excepcionals, com l´últim, els efectes són molt importants, eliminant pràcticament tot l´espai per a banyistes. La gestió de la platja va a càrrec en aquest moment de la societat del port de Roses.

A banda de les obres a l´espigó, està pendent des de fa temps un projecte per millorar aquest tram del passeig marítim, des d´on també s´havia plantejat fer passeres o sistemes per accedir fins al mar.