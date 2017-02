Castelló inicia obres per les pudors del clavegueram

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha començat les obres de construcció d'un sobreeixidor per tal de resoldre els problemes d'olors generades pel clavegueram al sector Carlit. Des de fa anys els veïns es queixaven. L'obra resol el problema de cabal del clavegueram els dies de pluja.

Les màquines estan adequat els terrenys on es construirà el sobreeixidor a Empuriabrava. Els terrenys es troben situats entre la deixalleria municipal i VIASA, al carrer Muga. En aquest punt hi ha molts veïns que tenen connectada de forma irregular la xarxa d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües negres i quan plou com que la xarxa d'aigües pluvials no dóna l'abast es produeixen fortes pudors.

L'empresa que ha guanyat el concurs de l'obra és Rubau Tarrés SAU. Aquesta actuació tenia un preu de sortida de 697.536 euros però la proposta de l'empresa Rubau Tarrés ha quedat en 472.930. Les obres està previst que tinguin una durada d'execució de quatre mesos.