L´acusat de gihadisme que havia residit a Figueres volia atemptar a Espanya

Un policia nacional ha declarat avui en el judici del presumpte gihadista marroquí Ayoub Moutchou que quan va contactar amb ell a través de Facebook actuant com a agent informàtic encobert l'acusat li va dir que volia cometre un atemptat a Espanya contra la Policia Nacional.

L'Audiència Nacional ha celebrat avui el judici de Ayoub Moutchou, detingut el 2015 a Stuttgart (Alemanya) després de fugir d'Espanya, per qui el fiscal ha demanat deu anys de presó per integració en organització terrorista mentre que la defensa ha sol·licitat l'absolució per falta de proves suficients per considerar-lo membre de l'Estat Islàmic.

L'acusat, que havia viscut a Figueres abans de marxar a Alemanya, ha declarat que no va fer el pas d'integrar-se a l'Estat Islàmic i que en converses a les xarxes socials va parlar d'atemptar a Espanya "per un moment d'ira i de ràbia" perquè estava enfadat arran de la detenció d'una amiga seva.

Diversos policies han atestat que es van preocupar quan van veure en el perfil de Facebook de l'acusat fotos d'ell amb bastants armes i referències a l'Estat Islàmic i que van instar la seva cerca quan a través de diverses converses que hi van mantenir van detectar que havia rebut l'ordre d'atemptar a Espanya d'un dirigent d'aquesta organització terrorista que actualment està en cerca.