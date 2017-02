L'acusat de matar el seu germà d'una ganivetada a Figueres va inculpar primer un altre home

L'acusat de matar el seu germà d'una ganivetada al coll a Figueres el 26 de març del 2016 va inculpar primer un altre home. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra d'investigació, al lloc del crim el processat va dir que estaven discutint amb un home d'origen marroquí al carrer, davant de casa seva. Llavors, l'acusat va entrar al pis mentre el seu germà es quedava a fora. "Des de dins, deia que havia vist el seu germà enfilat a la finestra i que queia a terra, va sortir a fora per ajudar-lo i va veure que tenia una ganivetada", han explicat els agents. "Anava dient que havia d'haver estat el marroquí", han afegit. No va reconèixer el crim fins que el jutge instructor li va demanar permís per entrar dins el pis, on havia guardat el ganivet tacat de sang a un calaix de la cuina. "En vistes d'aquest indici, el vam detenir com a sospitós", han declarat els investigadors.

Aquest dimarts al matí han declarat a l'Audiència de Girona els agents d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Segons han explicat, quan la matinada del 26 de març del 2016 van arribar al carrer Pere III de Figueres, l'ara acusat va donar una primera versió exculpatòria dels fets.

L'acusat, Manuel Rodríguez, va relatar als agents que ell i el seu germà havien estat discutint al carrer amb un home d'origen magrebí per un afer de drogues. Durant la disputa, el seu germà (la víctima) el va obligar a entrar dins el pis. Des de dins, va anar fins a l'habitació i va obrir la finestra per veure què passava a l'exterior.

Aleshores, va assegurar, va veure el germà enfilat a l'ampit de la finestra des de l'exterior i com, de sobte, queia a terra. L'acusat continuava explicant que va sortir a fora per ajudar el germà i va ser en aquest moment quan li va veure la ferida de la ganivetada al coll. "Ha d'haver estat el 'moro'", deia Rodríguez.

La investigació va continuar amb l'aixecament del cadàver i la presa de declaració de testimonis. Passades les hores, el jutge de guàrdia va demanar permís a l'acusat, que encara no estava detingut, per entrar al pis. En aquest moment, de forma espontània, va dir que l'arma del crim, un ganivet de grans dimensions, estava dins un calaix de la cuina.

El sotsinspector de la unitat d'investigació ha detallat que quan van veure que hi havia indicis que apuntaven cap a l'acusat com a possible autor del crim, van aturar la inspecció ocular de l'immoble, el van detenir i van avisar un advocat de guàrdia perquè l'assistís.

No va ser fins l'endemà, quan va declarar a la comissaria, que es va autoinculpar. Assegurava que havia entès que, des de fora, el seu germà li deia que li "passés alguna arma" per defensar-se de l'altre home i ell va anar a buscar el ganivet a la cuina. Es va apropar a la finestra per donar-li i, segons la seva versió, "no sabia com" li havia acabat enfonsant la fulla a coll.



Discussió al replà

Durant la segona jornada del judici també ha declarat la veïna de replà de l'acusat i la víctima. Ha explicat que estava dormint quan va començar a sentir crits a l'exterior, al carrer. Va reconèixer la veu dels dos germans (a qui identificava perquè s'escridassaven sovint) i també d'una tercera persona, però aquesta veu va desaparèixer uns minuts després.

A continuació, va sentir els dos germans entrant per la porta del carrer, mentre discutien. "Vaig arribar a sentir 'Et juro que com entris t'apunyalo'", ha explicat. Després, va identificar la porta del pis tancant-se però no pot definir si van entrar els dos a l'immoble o només va ser un. "Vaig continuar sentint crits i de cop silenci, després crits de nou, des de dins jo entenia 'mi mano, mi mano' però un cop em vaig apropar a la finestra ja vaig sentir que el que deia era 'mi hermano'", ha exposat. Segons la veïna, Una dona, que hi havia fora, li deia a l'acusat:"Què has fet, Manuel, ja ve l'ambulància".

El judici, que es fa amb jurat popular a l'Audiència de Girona, continua a la tarda amb els forenses i la declaració de l'acusat. El fiscal Enrique Barata demana que el condemnin a 14 anys de presó per homicidi amb les agreujants d'abús de superioritat i parentiu i l'atenuant de col·laboració amb la justícia. Els germans de l'acusat i la víctima han renunciat a la indemnització. La defensa, encapçalada per l'advocada Isabel Barbero, sosté que va ser un accident i vol l'absolució.