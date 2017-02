L´Ajuntament de Navata estudia posar càmeres de seguretat a les entrades

Entre el 20 i el 28 de febrer, els veïns de Navata podran participar en un procés de participació ciutadana –de forma telemàtica, a través de la web de l´Ajuntament o de forma presencial en les urnes habilitades a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 15 h– per definir una part dels pressupostos d´aquest any 2017. L´objectiu del procés és que la ciutadania pugui determinar i decidir la finalitat i la utilització de part dels recursos públics que es materialitzaran en actuacions i inversions de l´Ajuntament en el pressupost d´enguany.

Les propostes que es posen a sobre de la taula perquè els veïns hi diguin la seva són: Millores als parcs municipals de Can Trias, Països Catalans i Parc de la Joventut –import d´execució 15.000 €–; Construcció d´una pista de skate –20.000 €­–; Millores i nova senyalització del nucli antic i rural –14.000 €–; Col·locació de dues càmeres de seguretat en les entrades i sortides del poble pel control de vehicles –18.000 €–, i Reforç del ferm de diferents carrers del nucli –15.000 €. Les propostes seran incloses als pressupostos del 2017 i s´ordenaran segons el nombre de vots obtinguts, de major a menor, fins a exhaurir l´import total assignat per la partida pressupostària, que són 50.000 euros. Les propostes que no puguin executar-se es presentaran per a la seva votació, junt amb les noves propostes que puguin sorgir, en l´exercici del 2018.

Podran participar en la votació els veïns empadronats al municipi i majors de 16 anys. La fitxa de votació es pot descarregar de la mateixa pàgina web de l´ajuntament o bé a l´ajuntament.