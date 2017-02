Marxa solidària a Castelló per als 80 gats de la casa desnonada

L'Associació Progat i Gos d'Empuriabrava va aplegar 150 persones en una marxa solidària celebrada diumenge per recollir fons per a les despeses de manteniment de la vuitantena de gats recollits d'un habitatge on es va desnonar el propietari.

Les entitats han informat que tots els diners recollits i material, des de mantes, neteja o medicaments, aniran destinats íntegrament a cobrir les despeses. Una trentena de gats, segons informen, ja han estat adoptats.

La situació s'ha generat després que una parella que es creu que patia síndrome de Noè, un desordre psicològic que els porta a acumular animals, fos desallotjada de l'habitatge a Empuriabrava. Les entitats busquen gent que adopti els gats.