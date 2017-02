El ple de l´Ajuntament de Figueres aborda la rehabilitació i millora del nucli antic

El Ple de l'Ajuntament de Figueres que es va celebrar dijous passat va donar llum verd a la rehabilitació i millora del nucli antic de la ciutat. Els projectes de reurbanització dels carrers Jonquera, Ample i Peralada, previstos en el Pla de Rehabilitació del Centre Històric, van rebre l'aprovació de l'equip de govern i bona part de l'oposició en els tres punts presentats que hi feien referència. Aquestes accions s'engloben dins del Pla de Barris de Figueres, una iniciativa que va ser aprovada el 2008, però de la qual només s'ha executat prop del 38%.

Les noves accions, se sumen a la reurbanització del carrer Barceloneta i les actuacions previstes a la plaça de l'Escorxador i l'entorn de l'Auditori dels Caputxins. Pel consistori, aquest impuls pot suposar una important transformació de l'espai públic al centre històric i també una bona possibilitat d'aconseguir l'anhelat «barri vell» a l'estil gironí, que havia descrit en alguna ocasió el mateix govern de Figueres. Un objectiu que busca, no només la rehabilitació dels carrers, sinó també l'impuls la zona com un espai per viure-hi, i la presència d'un sector comercial més fort, amb més establiments comercials.

Les actuacions en aquests carrers, que tenen com a objectiu transformar, millorar i afavorir l'ús de l'espai públic i pacificar la mobilitat, preveuen la renovació total del paviment, renovació de l'enllumenat i xarxa de serveis urbans, renovació del mobiliari urbà, col·locació d'arbrat, i el soterrament dels contenidors situats en diferents punts dels tres carrers. Aquestes accions es preveu que es comencin a realitzar la tardor d'aquest any i es puguin acabar l'estiu del 2018.



Un impuls necessari

El carrer de la Jonquera va ser un dels escenaris dels devastadors efectes de la fi dels coneguts com a lloguers de renda antiga. A principis de l'any passat, molts antics establiments –arrendats– van abaixar persianes. La zona estava plena d'edificis vells però en els darrers temps molts s'han començat a rehabilitar propiciant l'obertura de nous negocis. Un model similar al que tenen els carrers Peralada i Ample. El carrer Jonquera havia de ser el primer a ser intervingut quan es va decidir millorar el nucli antic, però finalment es va optar deixar-lo per més endavant.

Tal com assegura l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, amb aquests tres projectes de reurbanització, juntament amb el carrer Barceloneta, «s'ha pogut desencallar definitivament la millora de l'espai públic i que suposarà una transformació molt necessària d'aquest sector com la que va suposar la reurbanització del carrer Muralla, plaça de les Patates i carrer Canigó». Per Felip, «aquesta és una actuació importantíssima i estratègica per donar un nou impuls al Centre Històric de Figueres, que juntament amb les actuacions socials i les subvencions previstes per a la rehabilitació i millora d'edificis i comerços transformarà per complet, en dos anys, tot el sector centre fins al Parc de les Aigües i l'antic Escorxador».



Aturat per la crisi

El Pla de Barris de Figueres és un projecte que fa anys que està en execució, concretament des del 2009. Aquest disposava d'un pressupost de 9,8 milions, la meitat dels quals provenien de la Generalitat. Amb l'arribada de la crisi, l'execució va quedar parada, com també van quedar-ho les aportacions del Govern català i, avui dia, de tot el projecte se n'ha executat menys del 40%.

Per no perdre la resta i reconduir el finançament al qual quedava pendent, en el ple que va celebrar l'Ajuntament de Figueres el mes d'agost, es va tramitar la modificació del pla financer amb el suport dels grups municipals de Ciutadans i Compromís d'Esquerres, mentre que ERC, el PP i la CUP eren partidaris de deixar-lo sobre la taula per consensuar-ho.