El vent deixa sense llum tot el nucli urbà del Port de la Selva

El fort vent que bufa des del passat diumenge va afectar ahir un tram de la xarxa elèctrica del Port de la Selva i va deixar sense subministrament tot el nucli urbà del municipi. El regidor de Governació, Roger Pinart, va explicar que la companyia elèctrica Endesa hi va estar treballant aproximadament dues hores fins que es va poder restablir el subministrament.

El temporal de mestral va registrar ràfegues de més de 130 km/h i també va provocar altres desperfectes a la població com la caiguda d'un focus del pavelló municipal i d'una torre de llum. El Port de la Selva no va ser l'única localitat altempordanesa afectada pel temporal. Portbou va registrar una màxima de 146km/h durant les primeres hores del matí, i Navata va quedar-se en 94km/h durant la mateixa franja horària.

Al voltant de la una del migdia les ratxes de vent van fer caure dues torres elèctriques a la urbanització La Torre Vella a Torroella de Montgrí, fet que va provocar que es quedessin sense subministrament elèctric 523 abonats.

A Roses, la policia local va rebre nombroses trucades alertant del vent, tot i que al final només es van registrar desperfectes de caràcter lleu. Les ràfegues es van emportar un senyal de trànsit, van doblegar una tanca i van fer caure branques i teules. Tot i així cap persona va quedar ferida a causa del temporal.

Un miler de sortides

En l'àmbit de tot Catalunya, els Bombers de la Generalitat van dur a terme fins a 1.013 sortides a causa del temporal de vent, la majoria al Camp de Tarragona i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els motius van ser sobretot per retirar branques d'arbres i mobiliari urbà caiguts a la via. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 va rebre fins a 1.851 trucades per atendre 1.249 incidències relacionades amb les fortes ventades, la majoria de les quals es van registrar al Tarragonès i al Baix Llobregat, segons Protecció Civil.