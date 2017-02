Declaren culpable d'homicidi a l'acusat de matar el germà d'una ganivetada a Figueres

El jurat popular ha declarat culpable d'homicidi Manuel Rodríguez, l'home que va matar el seu germà assestant-li una ganivetada al coll a Figueres el 26 de març del 2016. El veredicte ha estat unànime. El jurat li aprecia dues agreujants; una d'abús de superioritat perquè va atacar amb un ganivet de grans dimensions un home que anava desarmat i una altra de parentiu. Per contra, han quedat provades les atenuants de col·laboració amb la justícia i drogoaddicció tenint en compte que el processat era politoxicòman i havia consumit drogues i alcohol que li afectaven "lleument" les capacitats. El jurat no s'ha cregut la versió de l'acusat, que assegurava que no volia matar el seu germà i que va ser un accident. "Era conscient que li podia causar la mort", han resolt. Després del veredicte, el fiscal ha demanat que el condemnin a 12 anys i 5 mesos de presó i la defensa que li imposin una pena de 5 anys.

Els nou membres del jurat popular no s'han cregut la versió de l'acusat, que durant la investigació i al judici ha assegurat que no tenia intenció de matar el seu germà i que ho va fer accident. Segons han declarat provat al veredicte, Manuel Rodríguez va enfonsar el ganivet al coll del seu germà "amb la intenció conscient" de causar-li la mort.

El jurat ha tingut en compte les conclusions dels forenses que li van fer l'autòpsia a la víctima. "Declaren que una ferida d'aquest tipus no ha pogut ser accidental sinó al contrari, és de tipus homicida per la seva profunditat, de 12 centímetres, i perquè li va travessar diferents capes de músculs i tendons fins a arribar al tòrax", argumenten al veredicte. També han recollit declaracions de testimonis, que van veure els dos germans discutint entre ells i, fins i tot, proferint-se amenaces.

El tribunal popular sosté que l'acusat menteix quan diu que el seu germà li va demanar, des del carrer i a través de la finestra que estava a 2,85 metres d'alçada, que li passés un ganivet per defensar-se d'un home d'origen marroquí amb qui s'havien barallat poca estona abans. "El marroquí fuig amb anterioritat i cap testimoni sent que la víctima li digués "dame algo"', resolen.

El veredicte aprecia contra l'acusat una agreujant d'abús de superioritat perquè Rodríguez va atacar amb un ganivet de grans dimensions un home que anava desarmat i una altra agreujant de parentiu, perquè va matar al seu propi germà, amb qui convivia al pis del carrer Pere III de Figueres.

Per contra, el jurat, també per unanimitat, declara provat que el processat és politoxicòman i que el consum prolongat de drogues i alcohol li afectaven "lleument" les seves capacitats. El dia dels fets, havia consumit una quinzena de cerveses i entre 3 i 5 grams de cocaïna, a més del tractament habitual amb metadona que rebia.

El jurat no ha hagut de valorar l'atenuant de col·laboració amb la justícia perquè tant el fiscal com la defensa li apreciaven. Sí que s'han mostrat favorables a que, sempre que concorrin el requisits legals, li suspenguin la condemna. Ha estat l'únic punt que no han votat per unanimitat, amb un resultat de 8 a 1.

La lectura del veredicte ha estat a les set de la tarda, després que el jurat es tanqués a deliberar a partir de les onze del matí. Un cop enllestida la lectura, el jurat ha quedat dissolt.

Tenint en compte el veredicte, el fiscal Enrique Barata demana que li imposin una condemna de 12 anys i 5 mesos de presó perquè considera que la magistrada presidenta ha de donar més pes a les agreujants que a les atenuants. Inicialment demanava 14 anys de presó. La defensa, encapçalada per l'advocada Isabel Barbero, demana la pena mínima de 5 anys de presó. El cas ha quedat vist per a sentència.