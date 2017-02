Una dona de 71 anys fa més d´un any que està sense llum a Figueres

Els representants de la Taula Energètica i d'Habitatge de Figueres es van manifestar ahir al matí per «defensar els drets» d'una dona de 71 anys, la Juana Díaz, que viu sense llum des de fa més d'un any. Aquesta dona té a càrrec seu un fill dependent que ha de viure connectat amb una màquina a les nits perquè pateix apnea, una malaltia que provoca obstruccions temporals de la respiració, i que no li permet dormir a les nits. Com que no té electricitat no poden posar la màquina ni tampoc fer altres tasques com cuinar o posar la rentadora.

Segons va explicar la portaveu de la plataforma, Rosa Maria Chia, el seu grup va ser coneixedor del problema de la Juana fa uns dies. «Ella venia a les assemblees que fèiem, l'havien desnonat feia tres anys i actualment encara viu en un pis de lloguer social. El seu fill treballa per hores, però no té un salari fix, i amb la pensió no contributiva que cobra ella, no els dona per poder-ho pagar tot», va assegurar Chia.

En assabentar-se de la situació de Díaz i el seu fill, des de la Taula Energètica i d'Habitatge ho van denunciar als Serveis Socials de Figueres, ja que com diu la seva presidenta «una situació així és il·legal perquè incompleix la Llei 24/2015 que fa referència a l'emergència social». Allà els van redirigir a Iberdrola, la companyia a càrrec del pis de la Juana, i segons la plataforma, l'elèctrica «se'n va desentendre del tot».

Un toc d'atenció

Arran del cas de la Juana, els membres de la Taula Energètica van decidir organitzar ahir una manifestació davant de la seu de Serveis Socials per demanar que es restableixi la llum a casa seva. Després d'hores de protesta, la coordinadora va sortir i els va dir que n'estaven al corrent i que avui mateix estaria tot arreglat. Des de la plataforma valoren positivament l'acció però lamenten «la poca visibilitat d'aquests problemes a la ciutat».