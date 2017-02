L´emotiu relat d´una dona de Roses amb càncer: «Vull viure, ser positiva i tirar endavant»

Tot va començar amb un mal d'esquena que la Carmen va atribuir a problemes musculars. Però les proves mèdiques van determinar que era un tumor. "El càncer estava extés i ens van dir que no era operable", explica aquesta dona de Roses en un vídeo de la productora Almanegra publicat fa uns dies en motiu del Dia Mundial Contra el Cáncer.

La Carmen assegura que la vida li ha canviat i tant ella com el seu home, que ha deixat la feina per estar al seu costat, encoratgen a parlar del càncer com una malaltia i no com un tema tabú. Valora més que mai el suport de la família i els amics, i mira al futur amb optimisme: "Vull viure, ser positiva i tirar endavant"