Marta Felip situa el regidor Manuel Toro en el territori de la màfia

Les relacions entre l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip (PEDeCAT) i el regidor d'Unió Manuel Toro, s'han tensat molt d'ençà que aquest darrer anunciés ahir la seva sortida del govern minoritari que fins ara aguantava la candidatura de CiU amb els seus cinc regidors. Felip ha tirat d'ironia per piular aquest matí a Twitter, des del seu compte personal: "L'objectiu de @ManuelMToro ha passat de Empordà-Toscana-Provença a Sicilia-Prizzi-Corleone". El missatge vincula directament el pensament de Toro, regidor de Promoció Econòmica fins ahir, amb la màfia italiana.



Toro no s'ha quedat de braços plegat i ha respost amb els mateixos termes vinculats amb la Cosa Nostra: "Molt bo! Hi ha "Padrina", no "Padrino"! @MartaFelip @unio_cat"





El clima de vendetta no ajuda gens. Mirem endavant #Figueres „ Òscar Vergés (@overges) 8 de febrero de 2017



El regidor de Compromís, Òscar Vergés, ha reaccionat a l'enfrontament amb un missatge clar: "El clima de vendetta no ajuda gens. Mirem endavant #Figueres"