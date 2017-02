Unes obres provoquen cues al carrer Col·legi

El carrer Col·legi de Figueres va quedar tallat ahir a causa d'unes obres, i va provocar algunes cues de cotxes durant el matí. El motiu van ser els treballs que es van realitzar per asfaltar part de la calçada. Els vehicles que hi volien passar quedaven aturats a l'altura del carrer Vilafant, per on estaven obligats a desviar-se si volien continuar amb el seu trajecte. La mesura provisional va agafar per sorpresa els conductors, que no comptaven amb el canvi de rumb.