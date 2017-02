Roses manté accions per evitar alcohol i drogues per carnaval

L'Ajuntament de Roses repetirà un any més la campanya «Per Carnaval no tot s'hi val», que inclou diferents iniciatives per evitar el consum d'alcohol i drogues durant el carnaval.





Des de fa anys es lluita per reduir certs comportaments que generen incidents com baralles i abusos sexuals. Com en passades edicions la campanya busca incidir en les joves. Es parla de forma clara a través de les xarxes socials que freqüenten, exposant la problemàtica directament i donant una informació concretada i basada en molts casos en experiència viscudes a Roses directament. El missatge és clar: tu tries.

Un web, una acció presencial per a 900 joves o la implicació de les colles a l'hora de prendre mesures són altres accions.