Unió a Figueres abandona el govern i deixa Marta Felip amb cinc regidors

Els dos regidors d'Unió a l'equip de govern de Figueres, Manel Toro i Núria Galimany, van comunicar ahir que deixaven els seus càrrecs a l'Ajuntament perquè volen «mantenir la força i la credibilitat del partit». La setmana passada el grup municipal d'UDC ja es va desmarcar de Convergència i va dir que «aniria per lliure» arran dels cessaments dels tres regidors del PSC i el trencament del pacte amb el mateix grup.

Segons UDC, des de la seva posició han dit diverses vegades a l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, que «no es pot governar amb 7 regidors» i com que no veien garantida «la governabilitat» creuen que és el moment de deixar les seves posicions, malgrat que això suposi per a ells «perdre veu i representabilitat». Aquesta decisió deixa l'equip de govern de Marta Felip amb només cinc dels 21 regidors.

Els membres d'Unió van emetre ahir un comunicat explicant la seva acció i aclarint els motius pels quals l'havien pres. Van assegurar que la decisió arribava després d'una reunió que van mantenir amb l'alcaldessa Marta Felip i el president local del PDeCAT, Jordi Masquef, aquest passat dilluns, en la qual volien «establir punts de connexió que permetessin sortir d'aquesta situació i escoltar les propostes de cadascú».

La formació explica que «en aquesta trobada no vam obtenir cap resposta sobre la situació del govern, cap reconeixement de la necessitat de prendre mesures per poder restablir l'economia municipal, i molt menys, la dissolució del grup CiU o permetre que tinguem una independència d'actuació com a partit independent que som».

Per aquests motius, el grup d'Unió figuerenc va anunciar que es desmarcava definitivament de l'equip de govern i que a partir d'aquest moment començaria una ronda de converses amb els altres grups municipals per tal de «reconstituir» un govern fort que es pugui fer càrrec de la ciutat.

Amb aquest nou anunci ja són cinc les carteres que queden lliures a l'Ajuntament. El reduït equip de regidors del PDeCAT s'haurà de fer càrrec de les vacants que deixen els representants d'Unió. En el cas de Manel Toro, la regidoria de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç; i pel que fa a Núria Galimany, la regidoria d'Educació, Infància i Joventut.

Aquestes places se sumen a les de Seguretat, Esports i Cultura que van quedar desertes després del cessament dels tres regidors del PSC que les portaven, Pere Caselles, Alfons Martínez i César Barrenechea. En el darrer Ple del passat dijous es van formalitzar les seves destitucions.



Les reaccions

Arran de la sortida d'Unió, alguns dels regidors de l'oposició no van trigar a dir la seva a través de les xarxes socials. El regidor, i extinent d'alcalde socialista, Pere Caselles, va dir per Twitter que «no hi ha pla» i que «la sortida dels regidors d'Unió del govern de l'Ajuntament confirma la necessitat de redreçar el govern i el futur de Figueres». Un to crític compartit pel regidor de Compromís d'Esquerres, Òscar Vergés, que va piular que «de seguir la tendència dels darrers dies a Figueres tindrem un govern unipersonal el dimecres 15 de febrer» afegint al final del missatge, «no faig broma».

Des de l'equip de govern de Figueres no es va fer cap declaració referent a la nova situació del PDeCAT al consistori i Marta Felip va optar per mantenir-se en silenci sense donar la seva opinió sobre la marxa dels regidors d'Unió.