La carpa del Festival del Circ ja està instal·lada a Figueres

Des de ja fa uns dies el recinte firal de la ciutat de Figueres ja està ocupat per la carpa del Festival Internacional del Circ. A poc més d'una setmana de la seva estrena, s'han començat a adequar les instal·lacions i preparar el material per tenir-ho tot a punt de cara el pròxim 16 de febrer, data en la qual començarà la sisena edició d'aquest esdeveniment. El dijous vinent l'espectacle blau serà el primer de sortir en escena, seguit del vermell, que ho farà l'endemà. El festival finalitzarà el dilluns 20 de febrer amb la gala final, on es farà l'entrega de premis.

Paral·lelament, la presentació pública del Museu del Circ ja té dia, hora i lloc. L'Ajuntament de Figueres i la Circus Arts Foundation presentaran conjuntament el projecte el pròxim 15 de febrer a dos quarts de nou del vespre a la Sala Erato de la Societat Coral Erato. Aquesta sessió informativa pretén acostar a la ciutadania un dels temes amb més controvèrsia d'aquestes últimes setmanes, on dins de la mateixa ciutat, i fins i tot entre els mateixos grups de l'Ajuntament i l'oposició, hi ha discrepàncies obertes per si s'hauria de posar en marxa o no.