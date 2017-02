Figueres acaba les obres de la tercera fase del convent dels Caputxins

Figueres ha donat per acabades les obres de la tercera fase de l'antic convent dels Caputxins. La finalització d'aquests treballs han permès recuperar l'antic claustre, obrir una polivalent i connectar l'edifici no només amb el nou auditori sinó també amb la part dedicada a oficines del Pla de Barris. En la presentació que s'ha dut a terme aquest matí, s'ha pogut veure el resultat final de les obres del pati exterior, on l'equip de govern ja ha anunciat que a partir d'aquest estiu es podran celebrar actes i concerts a l'aire lliure.

L'Ajuntament treballa actualment en el Pla d'Usos que contempla què es pot fer en els espais polivalents. L'alcaldessa ha avançat en la presentació que un dels possibles projectes que es plantegen és poder-hi ubicar el futur Conservatori de Música.

La reforma total de l'edifici està previst que s'acabi a final de l'any 2018. Actualment queda pendent acabar la quarta fase en la qual es treballarà en els espais exteriors del convent i es farà una adequació dels accessos. Aquesta tindrà un cost de 500.000 euros que s'englobarà en el Pla de Barris.

L'alcaldessa, Marta Felip, ha explicat que els resultats de les obres són fruit "d'un projecte d'inversió ambiciós" que ha transformat un espai que era una "pura ruïna" - ja que al seu temps havia exercit de magatzem, presó i fins i tot parc de bombers - en un "equipament impressionant per la ciutat". Felip també va destacar que la reforma permetia la recuperació d'una part del "patrimoni històric i arquitectònic de Figueres".



Un llarg procés

La recuperació de l'emblemàtic edifici va començar l'any 2011, i en el transcurs d'aquests sis anys ha tingut algunes aturades que han endarrerit les obres. En alguns moments la falta de finançament en va ser el motiu principal, però també per culpa d'algunes troballes que van aparèixer, unes pintures antigues que es van acabar conservant i posteriorment la localització d'una bomba de la Guerra Civil.

Després dels entrebancs, el febrer de l'any passat es va inaugurar l'auditori que des de llavors ha funcionat acollint moltes propostes culturals, i ha tingut una bona rebuda per part de la ciutadania.