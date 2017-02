Pere Vila: «Es podria haver resolt el tema sense arribar al punt on hem arribat»

El president del PDeCAT a les comarques gironines, Pere Vila, va assegurar ahir que el partit vol teixir un govern fort entorn de l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, però no descarta demanar-li que faci un pas al costat si no hi ha possibilitat de trobar acord amb cap dels grups de l'oposició.

Vila va dir que s'estan mantenint converses amb formacions com ERC o la CUP –en l'àmbit de la demarcació- per explorar possibles pactes. Per al president de la formació, s'ha arribat a la situació actual per la falta de sintonia amb Unió i l'expulsió del PSC del govern. En aquest sentit, va dir que l'equilibri de forces a l'equip de govern de Figueres era complex però creu que «es podia haver resolt el tema sense arribar al punt on hem arribat».

Pere Vila vol mantenir el govern de Felip a Figueres però admet que el partit haurà de prendre una decisió sobre la continuïtat de l'alcaldessa si aquest és l'escull per aconseguir pactes amb els grups de l'oposició. «Nosaltres considerem que l'alcaldessa va guanyar clarament les eleccions i, per tant, hem d'intentar construir un govern al voltant seu amb el nostre equip», va insistir. Malgrat això, va admetre que «no és una notícia agradable» que Unió anunciés aquest dimarts que abandonava el govern, com tampoc ho és el trencament del pacte amb el PSC i Compromís per Esquerres.

En aquest sentit, el president del partit a la demarcació va assegurar que treballaran per intentar teixir una «majoria alternativa tant si és dins del govern com amb acords puntuals» per tal que l'alcaldessa continuï. Amb tot, va dir que són conscients que serà «difícil». Vila no va voler pronunciar-se sobre si demanarà a Felip que plegui i va insistir que en les pròximes hores es reuniran per veure quina és la sortida més viable a la crisi actual.

Paral·lelament, en un acte públic, en ser preguntada pels propers passos del consistori, Marta Felip va descartar dimitir i va assegurar que continuarà governant en minoria amb els cinc regidors que queden al seu equip.

Felip va animar els grups de l'oposició a presentar una moció de censura «si consideren que hi ha una opció alternativa millor» i va afirmar que tot plegat es deu a una pugna de poder entre el regidor socialista cessat, Pere Casellas i el regidor d'UDC, Manel Toro. Per l'alcaldessa, la situació actual és fruit d'una «operació» que «feia setmanes o algun mes que s'estava gestant». A més, creu que no tots els grups de l'oposició comparteixen els mateixos posicionaments i, per aquest motiu, va assegurar que iniciarà una ronda de contactes per tal de «veure quins posicionaments agafem i quins suports podem tenir en el futur». Felip va assegurar que seguirà treballant per la ciutat perquè és el que «ens ha encomanat la gent de Figueres».



La crisi a les xarxes

La tensió entre el regidor d'Unió, Manel Toro, i l'alcaldessa es va veure traslladada també a l'escenari de les xarxes socials. Ahir al matí Felip va fer un tuit irònic creant un paral·lelisme entre l'exregidor de Turisme i la màfia: «L'objectiu de Manuel Toro ha passat de l'Empordà-Toscana-Provença a Sicilia-Prizzi-Corleone». Per la seva banda, Toro li va respondre: «Molt bo! Hi ha «Padrina», no «Padrino!». Preguntat posteriorment per la picabaralla, Toro va dir que havia comès «una errada» en contestar «un comentari d'aquest tipus», ja que havia estat fora de lloc.

El regidor de Compromís, Òscar Vergés, va reaccionar a l'enfrontament polític deixant el següent missatge: «El clima de vendetta no ajuda gens. Mirem endavant #Figueres». Altres grups municipals també van condemnar l'actitud, com és el cas de la CUP, on la seva portaveu Natàlia Sànchez va lamentar les reaccions públiques de l'alcaldessa a Twitter i va dir que situacions d'aquest tipus entre personalitats polítiques «generen una situació més fràgil» i que ells no desitgen «treballar des del punt de vista dels retrets i els conflictes».