Toro, alcalde?

No podrem, benvolguts lectors, i em sap greu, continuar analitzant els esdeveniments de la política local figuerenca fent un paral·lelisme amb un torneig d'escacs del qual, segons l'exposava en el darrer article, la primera partida havia tingut una final de mat en contra del regidor socialista Casellas. I no serà possible perquè, amb la seva decisió d'abandonar la coalició, el regidor unionista Toro ha trencat el principi inqüestionable del joc pel qual les peces de tota mena (alfils, cavalls, torres i peons), es juramenten per immolar-se, si és necessari, en defensa del seu cap, i ha convertit la seva cavalleria en una mena de troians.

No sé si es podrà fer en els pròxims dies alguna altra comparació entre la situació figuerenca i fets clàssics, però així, en calent, acabat de llegir el comunicat de l'autodescavalcament, només se m'acut una figura: La de l'àugur fent pronòstics a Cèsar a propòsit dels idus de Mart. Que Felip i Casellas estaven avisats de les seves particulars i futures dificultats d'entesa, malgrat haver regat l'acord de govern amb tota classe de felicitacions i regals en forma de cadires, càrrecs i complements, tothom ho sabia; i que Toro volia escapar-se de l'opacitat en què es veia immers, constituint un grup municipal propi, també.

Però el que hom no podia arribar a albirar és que, malgrat l'incendi que havia destruït l'efímer tripartit, el foc pogués arribar fins a la santabàrbara del vaixell i el fes saltar pels aires.

Tothom ha optat per la trencadissa, sempre uns més que altres, i ara tothom, espantat, reclama la reconstrucció. Toro mateix, que ha estat el fulminant de la definitiva deflagració, no se n'ha estat de declarar que «Iniciarem una ronda de converses amb tots els grups municipals a fi i efecte de reconstituir un govern que, amb unitat, permeti afrontar els reptes de la ciutat de Figueres».

Què vol dir això, que Toro vol assumir també el paper de Brutus i està temptejant el relleu de Felip plantejant un nou cas Ballesta o, encara més, està disposat a encapçalar una moció de censura amb ell com a candidat a l'alcaldia comptant amb el suport de quants regidors, dotze pel cap baix, sumant els del PSC, ERC,CUP, CxF i Unió? No hi incloc PP, C's i PDeCAT per raons òbvies.