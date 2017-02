Un estudiant de l´INS de Llançà rep una beca Amancio Ortega

Un alumne de l'Institut de Llançà ha obtingut una de les beques del propietari de Zara, Amancio Ortega. L'estudiant, Xavier Macias Barbosa, cursarà el primer de Batxillerat als Estats Units convivint amb una familia d'acollida. No és el primer estudiant gironí becat. Una estudiant de Llagostera, Esther Ramírez, podrà cursar el Batxillerat al Canadà.

L'alumne premiat ha remarcat que «haver estat seleccionat ha estat, de moment, la notícia de la meva vida, una gran emoció i saber que hi haurà un abans i un després d'aquesta experiència». Des del centre remarquen que l'experiència li permetrà aprofundir en l'aprenentatge de la llengua anglesa i fer una autèntica immersió en la cultura del país.

La beca que ha obtingut correspon al programa de beques de la Fundació Amancio Ortega, que cada any n'atorga a 500 alumnes espanyols per estudiar el primer de batxillerat als Estats Units o al Canadà -250 per a cada país-. A l'edició d'aquest any s'havien presentat uns 9.300 estudiants. Després d'una primera prova escrita, 1.500 van ser preseleccionats i 500 han estat els escollits.