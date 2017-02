Felip presenta un cartipàs nou reafirmant la voluntat de governar amb cinc regidors

La voluntat de l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, de governar amb l'escenari actual es va consolidar ahir en presentar el nou cartipàs municipal amb només cinc noms, els dels regidors que pertanyen al PDeCAT. L'Ajuntament de Figueres va fer pública la reestructuració del govern figuerenc arran dels cessaments dels tres regidors del PSC i la renúncia dels dos edils d'Unió. Un canvi que situa Francesc Cruanyes i Jordi Masquef a primera línia com a primer i segon tinent d'alcalde, respectivament.

Pel que fa a les carteres que van quedar lliures, aquestes han quedat repartides entre els 5 membres del PDeCAT i la mateixa alcaldessa. Francesc Cruanyes, a més de la primera tinència assumirà la delegació especial sobre l'àmbit territorial al barri de Sant Joan, una feina que corresponia inicialment a Pere Casellas (PSC). Jordi Masquef també agafa una segona responsabilitat afegida i portarà la regidoria d'Esports i Joventut, prèviament portada pel socialista César Barrenechea.

Quim Felip serà el nou regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, que prèviament havia estat de Caselles. De la regidoria de Benestar Social es farà càrrec a partir d'ara Dolors Puig.

Marta Felip també s'emporta més responsabilitat, concretament la que tenia abans de ser cessat el regidor socialista Alfons Martínez, i les dels seus exsocis d'Unió, Manel Toro i Núria Galimany. Segons el comunicat de l'Ajuntament, les àrees de Cultura, Educació, Promoció Econòmica i Turisme passen a mans de l'alcaldessa.

El govern també ha volgut clarificar que els dos regidors d'UDC, que aquesta setmana van anunciar la seva marxa per motius de discrepàncies amb el PDeCAT, restaran al govern municipal però no hi tindran competències.

Converses estratègiques

L'alcaldessa de Figueres va anunciar dimecres que mantindria converses amb els grups municipals per tal de «veure quins posicionaments agafem i quins suports podem tenir en el futur». Aquests primers contactes no s'han fet esperar i ahir mateix l'equip de govern va començar a trobar-se amb l'oposició per parlar dels Pressupostos del 2017.

Algunes formacions, com és el cas del PP, resten a l'espera de qualsevol nou moviment que hi pugui haver. La seva portaveu, M. Àngels Olmedo, va ser clara: «Primer que ens expliquin les intencions i partir d'aquí prendrem les decisions que calguin».

Per altre costat, des d'ERC lamenten que en el seu cas particular ningú ha fet el pas de buscar diàleg, «ha de ser el govern que mogui fitxa, no pas nosaltres».

Possibles sortides

Alguns dels grups no veuen clar que un govern de cinc pugui ser suficient per tirar endavant la ciutat i han mostrat la seva «preocupació» al respecte. El regidor de Compromís d'Esquerres, Òscar Vergés, va dir que una de les opcions més factibles seria «un govern de concentració» assegurant que no veu clar que Felip hagi de continuar com a líder perquè «una persona que amaga el cap sota l'ala com si no hagués passat res no pot presidir un plenari».

Des de la CUP també van ser crítics amb la situació, i el regidor Lluís Armengol va suggerir que una de les possibles sortides seria que «l'alcaldessa dimiteixi i que una altra persona del seu mateix grup agafi les rendes del govern». També va afegir que no volien posar sobre la taula «nous temes, com el Museu del Circ» perquè «ja hi ha prou feina a encarar els projectes que ja estan en marxa durant els dos anys que queden».