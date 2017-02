Figueres pren mesures per protegir una planta al castell de Sant Ferran

L'Ajuntament de Figueres ha pres mesures per tal de protegir una planta endèmica de l'Alt Empordà que es pot trobar al castell de Sant Ferran, Silene sennenii. La planta està en greu perill d'extinció i s'han instal·lat rètols informant de les mesures per protegir-la.

En els cartells, per exemple, s'indica que els gossos que passegin per la zona han d'anar lligats, sobretot quan s'apropin al ramat que pastura pels glacis i la muntanyeta del castell, per tal d'evitar que els xais s'espantin. El ramat, que començarà a pasturar a partir del març, ajuda a la preservació d'aquesta espècie, menjant-se l'herba i els rebrots d'arbusts del seu entorn. Permet mantenir els prats secs mediterranis, reduir la biomassa vegetal i minimitzar el risc d'incendis. També afavoreix que any rere any, la planta neixi més tendra.

El regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes, remarca que es pretén una informació directa per a aquells que passegen pel castell i, especialment, si van acompanyats per un gos.