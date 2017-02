La presentació pública del Museu del Circ canvia de lloc per excés de peticions

L'Ajuntament de Figueres va comunicar ahir que davant el gran nombre de peticions que van rebre per assistir a la presentació pública del Museu del Circ, s'ha canviat d'ubicació. Inicialment s'havia de fer a la Sala Erato de la Societat Coral Erato de Figueres, i tots els assistents havien de confirmar que hi anirien prèviament a través del correu electrònic. Ahir, però es va anunciar que es canviaria d'ubicació i es faria al Teatre Municipal Jardí per tal de donar resposta a la gran expectació que s'havia creat entorn aquesta trobada.

La presentació explicarà al públic les particularitats del projecte del Museu del Circ a la Casa Nouvilas. L'alcaldessa Marta Felip i el president del Circus Art Foundation, Genís Matabosch, seran els encarregats de presentar-lo. La trobada tindrà lloc a dos quarts de nou del vespre i ja es va anunciar prèviament que es podria seguir en directe per streaming.