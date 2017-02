Santi Vila crida als partits de Figueres a fer 'autocrítica' per la crisi municipal

El conseller de Cultura i exalcalde de Figueres, Santi Vila, crida als grups municipals de Figueres a fer "autocrítica" per la crisi generada al govern municipal i els demana que siguin "positius" per tal de desencallar la situació d'inestabilitat. Vila s'ha mostrat aquest divendres "preocupat" i "dolgut" per la situació i ha defensat l'alcaldessa, Marta Felip.

"No és una persona que hagi arribat fins aquí per raons estranyes sinó perquè s'estima Figueres i va guanyar les eleccions, que ningú se n'oblidi", ha etzibat el conseller. En aquest sentit, ha animat a "tothom" a aportar "de la seva part". Per Vila, l'estabilitat "té premi" i recorda que "si un equip de govern amb majoria o minoria pot desenvolupar el seu projecte tothom en surt beneficiat, els ciutadans els primers".