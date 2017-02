La Jonquera Sis-cents escolars de la comarca rememoren l´exili

Uns sis-cents alumnes de quart d'ESO de nou instituts de la comarca van rememorar ahir durant tot el dia els exilis a la comarca. Els actes van començar a Figueres, on es van fer uns breus parlaments a la palça de l'Ajuntament. Una part dels escolars van assistir també a una activitat al Museu de l'Exili. Altres van desplaçar-se a Agullana, Elna o Portbou. Després de les visites es van trobar a Argelers per dinar i fer diferents activitats que es van cloure amb el parlament d'un supervivent del camp d'Argelers, Gilbert Susagna, i la representant de Fils et Filles de Républicains Espagnols de l'Exode, Jacqueline Payrot. Una cadena humana va tancar la jornada.