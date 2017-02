L'Audiència de Girona declara nul el precinte de botigues a la Jonquera

L'Audiència de Girona ha tombat la interlocutòria de la jutgessa de Figueres que avalava el precinte de les botigues de La Jonquera i el Pertús, a criteri de la policia espanyola (CNP) i que va representar l'operació més important que s'ha fet a tot l'Estat per combatre delictes de falsificació, contra la propietat intel·lectual i blanqueig de capitals.

La resolució considera, entre d'altres motius, que la decisió de la jutgessa causava "indefensió" als investigats perquè no sabien el motiu pel qual "era necessari sacrificar l'activitat del negoci". L'Audiència també critica que l'escrit inicial donava massa poder a la policia per decidir quins establiments precintaven i quins no.

La resolució dictada per l'Audiència remarca que la interlocutòria del 23 de novembre constitueix "una espècie d'ordre general a la policia" perquè, deixa al seu criteri, precintar els establiments que consideri oportuns.

Tanmateix fa una crítica al text perquè considera que representa una "inconcreció manifesta" ja que ja que podria aplicar-se a qualsevol establiment de l'Estat que, sent propietat fins i tot de persones no investigades en el procediment, vengués qualsevol classe de producte considerat fals.



Obrien a finals de gener



La jutgessa que va fer l'escrit que permetia precintar les botigues a criteri de la policia va aixecar la mesura cautelar fa dues setmanes, i el 30 de gener els diferents negocis afectats van poder tornar a aixecar la persiana. En total els establiments van romandre tancats uns dos mesos.

Aquesta mesura ja va ser durament criticada per l'alcaldessa de La Jonquera, Sònia Martínez, i pels comerciants de la localitat que esperen, això sí, que el cop policial del novembre "marqui un abans i un després" en les falsificacions.



L'operatiu més importat a nivell estatal



L'operatiu que es va fer els dies 29 i 30 de novembre es va convertir en el més important que s'ha realitzat fins ara a nivell estatal contra les falsificacions. Es van fer 71 detencions, sis registres i 41 inspeccions a locals i naus. A més, la policia estatal va descobrir-hi fins a set magatzems secrets darrere de parets falses on amagaven gran part del material. El mercat el lideraven tres grups organitzats que havien aconseguit blanquejar més de 9 MEUR i el seu volum de negoci il·lícit arribava fins als 5 MEUR.

La jutgessa que instrueix el cas va adoptar la mesura cautelar de mantenir precintats els negocis però, finalment, ha aixecat l'ordre.