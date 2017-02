Roses debat les propostes del pressupost

La segona sessió del Fòrum Ciutadà celebrada a Roses va comptar amb la participació d'una quinzena de persones que, dividides en dos grups de treball i amb la dinamització de responsables de l'empresa Mirada Local –assessoria encarregada del procés participatiu engegat a Roses–, van presentar i debatre fins a 39 projectes per realitzar a la població enguany. D'aquestes, 38 eren aptes per incloure's dins l'apartat d'inversions del pressupost municipal 2017. Se sumaran al centenar que s'han presentat.

El període per a presentar propostes encara continua obert. Fins al 28 de febrer se'n poden fer arribar des de les diferents plataformes habilitades. A aquesta primera fase informativa i de recollida de propostes, la succeirà la valoració tècnica dels projectes a càrrec dels serveis tècnics municipals, on s'estudiaran la viabilitat dels mateixos. El procés culminarà amb una darrera fase de votació, on les propostes finalistes se sotmetran a votació ciutadana, oberta a tots els rosincs i rosinques majors de 16 anys.

És la primera vegada que l'Ajuntament dona l'oportunitat als veïns de decidir com invertir una part del pressupost municipal. 150.000 euros es destinaran a les propostes veïnals.