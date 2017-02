Unió assegura que Figueres és «ostatge» del «minigovern» de Marta Felip

Els dos representants d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) que van sortir de l'equip de govern de Figueres consideren que la ciutat està sent «ostatge» del «minigovern» de Marta Felip. Asseguren que si no es podia tirar endavant la ciutat amb set regidors «encara molt menys amb cinc». En un comunicat demanen a l'alcaldessa que «aclareixi la situació interna» del grup municipal del PDeCAT i que «rectifiqui» per poder «alliberar la ciutat».

També deixen clar que els motius pels quals Manuel Toro i Núria Galimany han abandonat el govern no tenen a veure amb la possible creació d'un grup propi d'Unió al consistori. L'escrit remarca que el problema ha estat el cessament dels tres regidors del PSC que consideren «totalment inacceptable» tant en les formes com en el fons.

Els dos regidors també retreuen a l'alcaldessa que no els donés motius per justificar el trencament del pacte amb els socialistes i diuen que només els quedaven dos opcions; ser «submisos» i acceptar la decisió de Felip o sortir del govern, que va ser la decisió escollida pels democristians. Diuen que la voluntat del govern de Felip és «fer-los aparèixer com a membres del govern» però asseguren que han demanat la seva dissolució, i, per tant, «tampoc podem estar sotmesos a la seva normativa».

En l'escrit alerten que si el govern o el PDeCAT no fa res per revertir l'actual situació els «queda un llarg i tortuós camí» dia rere dia i adverteixen que totes les decisions que es prenguin seran modificades o canviades «per la força dels vots de l'oposició fins a emmotllar-los a una concepció diferent de la ciutat i la política».