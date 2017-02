Cadaqués inicia els tràmits per protegir 'El Corral de la Gala'

Cadaqués ha iniciat els tràmits per protegir 'El Corral de la Gala', l'espai que Salvador Dalí va comprar a mitjans dels anys 50 perquè la seva musa disposés d'un lloc on evadir-se i fer-hi festes. L'ajuntament ha aprovat aquest dilluns en un ple extraordinari endegar l'expedient per declarar-lo Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

La decisió, però, ha rebut les crítiques del PDeCAT, a l'oposició, que s'ha abstingut perquè consideren que abans de protegir l'espai cal reformar-lo i evitar, així, possibles limitacions. La regidora de Cultura, Margarita Figueras, diu que l'espai no disposava de cap tipus de catalogació i manté que la voluntat del govern municipal és poder-lo obrir al públic. A principis de 2016 van aprovar una partida de 65.000 euros per fer-hi una actuació urgent però, de moment, no s'ha executat. Figueras detalla que tenen encarregat un estudi topogràfic per determinar els desnivells del terreny i dissenyar la intervenció.

L'Ajuntament de Cadaqués ha aprovat en un ple extraordinari aquest dilluns iniciar l'expedient per declarar 'El Corral de la Gala' Bé Cultural d'Interès Local amb l'objectiu de protegir l'espai. Ho ha fet tot i les abstencions dels dos regidors presents del PDeCAT –dels cinc que té la formació-.

El grup considera que la protecció pot afectar i limitar la futura reforma de l'espai. "Tenim dubtes que això no afecti", ha explicat a la sortida el regidor Ferran Granados.

Dalí va comprar aquest espai l'any 1953 a un pastor transhumant de Queralbs. Va ser ell mateix qui en va decorar les estances i va dissenyar alguns dels espais com ara la gran xemeneia que hi ha a la sala principal.

L'emblemàtic espai es va inaugurar quatre anys més tard convertint-se en escenari de celebracions fins a finals des 60, quan Dalí va regalar-li a Gala el Castell de Púbol.

L'ajuntament va adquirir l'edifici, d'uns mil metres quadrats, l'any 1998 i pocs anys després hi va fer algunes actuacions per consolidar-ne l'estructura. L'any 2004, coincidint amb la celebració de l'any Dalí, van elaborar un ambiciós projecte de rehabilitació valorat en uns 400.000 euros.

La proposta no es va poder tirar endavant ni aleshores ni el 2014, quan llavors alcalde, Joan Figueras, va recuperar la voluntat d'impulsar l'espai i va anunciar una campanya per trobar finançament.

De fet, segons ha explicat l'exalcalde Joan Figueras, ja van intentar la tramitació per a convertir-lo en BCIL però asseguren que des del Departament de Cultura els van advertir que podria suposar limitacions a la reforma.

A principis de l'any passat, el nou govern amb majoria absoluta d'ERC va anunciar una partida de 65.000 euros per fer-hi una intervenció de mínims i poder-la incorporar al circuit dalinià.

Una actuació de mínims per obrir-lo

La regidora de Cultura assegura que la voluntat es manté però admet que ho veu difícil per a aquest mandat. De moment, han encarregat un estudi topogràfic per determinar els desnivells del terrenys i veure com s'ha d'adequar l'entorn tenint en compte que es troba en una zona de difícil accés.

Sigui com sigui, la regidora remarca que la voluntat és protegir l'espai i reconèixer els elements característics que té. Per això, han iniciat la tramitació d'aquest expedient. "Ens hem trobat que no tenia cap tipus de protecció ni tampoc constava al Catàleg de Béns a protegir del Pla General", explica Margarita Figueras.

La mesura, insisteix, és important de "cares al futur" i, a la vegada, permetrà reconèixer el valor que tenen molts dels elements constructius de l'edifici com ara els dos bustos o la xemeneia que el geni va dissenyar.

Un oratori del segle XVII, protegit

Paral·lelament, el ple també ha aprovat –en aquest cas, per unanimitat- iniciar la tramitació per dotar de la mateixa protecció un altre espai emblemàtic del municipi: l'Oratori de Sant Piu V.

Es tracta d'una edificació del segle XVIII inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Va ser construït pels habitants del poble per homenatjar al Papa Pius V per la desfeta dels pirates turcs durant la batalla de Lepant, l'any 1571.

El govern també té previst rehabilitar aquest espai per evitar que es deteriori.

Actualment, el municipi només té catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local el Bar Boia, situat a primera línia de mar i amb més de 70 anys d'història.