El Festival del Circ de Figueres escalfa motors

Els 88 artistes i 75 tècnics del Festival del Circ Elefant d'Or de Figueres es preparen a un ritme frenètic per donar el tret de sortida a l'esdeveniment dijous amb el primer dels espectacles. A dos dies de l'estrena s'han superat les 26.000 entrades venudes i estan pràcticament exhaurides per a dues de les funcions, la de l'estrena i la del dissabte a la tarda. El festival comptarà amb funcions de dijous fins dilluns.

Equilibristes, pallassos o malabaristes arribats d'onze països d'arreu del món assagen des del passat dia 9 sota les carpes del Firal de Figueres per oferir la millor versió dels seus espectacles que han de ser valorats pels disset membres del jurat. Oferiran 24 atraccions inèdites a Europa. Hi haurà dos espectacles, el blau i el vermell, que s'aniran repetint tot el cap de setmana. A la gala final s'hi podran veure una selecció d'entre els que s'escolliran els guanyadors que obtindran els elefants dalinians d'or, plata i bronze.

En la sisena edició, el director del Festival, Genís Matabosch, constata que està consolidat. S'han posat a la venda 33.000 entrades, bona part de les quals ja estan venudes a dos dies de començar. La direcció del festival espera que aquest any, sigui el "millor espectacle de circ de la història de l'estat espanyol pel nombre d'artistes i països participants, per la qualitat de les atraccions i dinàmica de la producció".

Per fer possible l'esdeveniment s'han instal·lat dues carpes gegants de 52 metres de diàmetre, 14,5 d'alçada i amb cabuda per a 2.214 espectadors, a les que se sumen quatre d'auxiliats (vestíbul, artistes, sala vip, del jurat i de reunions). En total 4.482 metres quadrats.

A l'interior hi haurà servei de cafeteria, restauració, una llibreria o punts d'informacions, a banda dels serveis per als participants. Un ampli equip de tècnics treballa durant vuit dies perquè tot estigui a punt.

El festival compta amb activitats paral·leles per impregnar la ciutat del món del circ.