Figueres liquida el pressupost del 2016 amb gairebé 4 milions en positiu

L'Ajuntament de Figueres ha tancat la liquidació del pressupost de l'any 2016, que ha deixat un romanent positiu de 3.949.353,97 euros i un endeutament del 50,39%. Aquest percentatge és de moment la millor xifra registrada en el consistori des de l'any 2012 on aquest arribava al 100,92%, 50 punts per sobre del que hi ha actualment. Pel que fa al resultat pressupostari ajustat, hi ha 6,8 milions d'euros positius i un estalvi net de 5,2 milions.

L'alcaldessa, Marta Felip, ha assegurat que "amb uns resultats així, es pot encarar el 2017 amb molta confiança", ja que "disposem de diners pels projectes de la ciutat que es volen dur a terme". Felip també ha avançat que ja s'estan portant a terme trobades per discutir els pressupostos del 2017, que encara no s'han aprovat, i que ja s'ha reunit amb un parell de grups municipals per parlar-ne.

Algunes de les inversions que el consistori troba indispensables per aquest any és la millora dels carrers del centre històric, el nou pavelló esportiu i l'enllumenat públic. Preguntada pel Museu del Circ, pel qual també s'havia destinat una previsió pressupostària, l'alcaldessa ha afirmat que aquest tema "necessita temps" i que "ha de ser una cosa que tingui consens amb la resta".