Francesc Cruanyes: "Govern i oposició de Figueres hem de ser conscients que la pressió la rebem tots"

El periodista Francesc ­Crua­nyes, número 2 de la llista de CiU a les passades eleccions municipals, és el nou primer tinent d´alcalde del govern de Marta Felip. Aquest nomenament ha retornat Cruanyes a la primera línia de l´actualitat, per diversos motius. Quan se li pregunta per la nova responsabilitat adquirida, ell mateix assegura que "la resposta està en la pregunta: amb responsabilitat. Talment com he enfrontat fins ara totes les àrees que m´han estat delegades, amb possibilisme, tocant de peus a terra i mirant de ser resolutiu".

Sobre la fórmula de govern minoritari escollit per Felip, Cruanyes creu que "govern i oposició hem de ser conscient que la pressió la rebem tots, tots som Ajuntament i l´estabilitat depèn de tots. El Govern ha de tenir la mà estesa i els diferents grups s'han de sentir corresponsables. Ens hi juguem el benestar de Figueres, el d´avui i el de demà. M´agradaria pensar que ningú no actua només amb càlculs electoralistes a dos anys vista".



Un independent desitjat

El seu nom ha sonat amb força com a possible candidat de consens d'una part de l'oposició, especialment perquè sempre ha destacat la seva qualitat d´independent a la llista de CiU, però Cruanyes assegura que, fins ara, no ha rebut cap proposta formal en aquest sentit: "No, no l´he rebuda. El comentari hauria d´afalagar-me? A mi m'afalaguen els bons resultats, i si són fruit del consens, molt millor. No sé treballar d'una altra manera".

No amaga, però, que el repte de gestionar el barri de Sant Joan l'afronta "amb molt de respecte i conscient que no parteixo de zero. Hi ha molt de personal tècnic que fa anys que s'hi deixa la pell –i regidors, de totes les èpoques! Cal assumir un veritable pacte de ciutat, honest, amb línies de treball eficient, sense extremismes. I per extremisme entenc tant l´aposta per la mà dura com el discurs càndid o bonista, que a voltes frega la ingenuïtat. Sant Joan –i haig de reconèixer que jo mai n´he dit així– és una realitat dura i crua. S'equivocarà qui cregui que hi ha solucions màgiques per transformar-lo d´avui per demà. S'hi ha d'actuar transversalment i implicant-hi els veïns. I s'ha de tenir molt en compte, també, els barris pròxims que en pateixen les conseqüències.

El nou primer tinent d´alcalde està gaudint del seu primer mandat en el món de la política després d'haver exervcit durant molts anys en el món del periodisme, de manera destacada. Quan li preguntem sobre aquesta nova experiència, Cruanyes té clar que "com les emprenyades, les satisfaccions te les dóna el dia a dia, cada petita cosa que fas. A banda de treballar molt, el regidor ha de prendre decisions, que no és fàcil, però sempre he comptat amb l´experiència del personal de l´Ajuntament, aquests funcionaris sovint menystinguts per la ciutadania i que són un autèntic motor.

Pel que fa a projectes o iniciatives concretes, em sento molt satisfet d´haver encarrilat amb el consens de tots els grups el procés participatiu per a la creació de consells de barri o districtes, i el Pla integral contra les plagues urbanes (rates, coloms, mosquits?), i de pensar la mobilitat a favor del vianant i no tant del vehicle, en clau mediambiental. Quant al periodisme, de periodista n´ets més enllà del que et dediquis un moment donat de la teva vida. Veuràs tu quan em posi a escriure el que ara visc!"