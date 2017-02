El PSC de Figueres insta a constituir un govern de concentració sense Marta Felip

El PSC de Figueres va fer ahir una crida a tots els grups municipals de Figueres a constituir un govern de concentració, però sense l'alcaldessa, Marta Felip. Els socialistes creuen que cal un govern «estable», que pugui deixar enrere la situació de «col·lapse» i asseguren que hi contribuiran «des del lloc que ens correspongui».

El govern figuerenc s'ha quedat amb només cinc regidors. Actualment, però, són set els que el continuen formant, ja que els dos edils d'Unió intenten que es dissolgui la formació CiU per sortir-ne. Davant d'això, els socialistes consideren que els partits han de començar a treballar «per tal de trobar una solució que eviti la paralització del municipi». PSC, Compromís, CUP, Ciutadans, ERC i PP són la resta de formacions que integren el consistori.

En la nota que van fer pública ahir, els socialistes demanen que els partits es reuneixin aviat per trobar una solució. Des del PSC apunten que «la solució ha de passar perquè tots els partits assumeixin les seves responsabilitats, renunciïn als interessos electorals i personals i es concentrin a tirar endavant la ciutat en benefici del conjunt dels figuerencs i figuerenques». Des del grup del PSC també estan convençuts que «sembla bastant evident quin és el principal escull per a la configuració d'un govern estable». I aquest seria Marta Felip, al seu entendre, a qui des de diferents sectors se l'ha responsabilitzat de la situació i que temen que mantingui la paràlisi actual.

«Serveix d'exemple de la paràlisi», diuen, que l'alcaldessa sigui la que assumeixi en el nou cartipàs les àrees estratègiques d'hisenda, urbanisme, cultura, comerç, promoció econòmica, turisme, comunicació i educació. «Figueres és una ciutat que viu del turisme, del comerç i de la cultura; hi ha pendent l'elaboració del POUM i, a més, l'alcaldessa cobra per la dedicació preferent a les seves tasques a la Diputació de Girona... La paràlisi en aquests camps és inevitable», consideren.



Discursos paral·lels

Aquest cap de setmana passat, alguns dels grups municipals van llançar els seus propis missatges en referència a l'estat del govern a la ciutat. El PDeCAT Figueres oferia mà estesa a la resta de partits per impulsar la ciutat, assegurant que els cinc edils que componen el govern actualment «estem més cohesionats que mai». També afegien estar «disposats a teixir una xarxa de responsabilitats amb la resta de companys i companyes del consistori». L'alcaldessa va reaccionar, com ha fet durant les darreres setmanes, a través de les xarxes socials, en aquest cas per Twitter. Allà va reafirmar el missatge del seu grup i el «nou posicionament de governar Figueres».

Per la seva banda, els dos regidors d'Unió al consistori van ser crítics amb la situació, assegurant que la ciutat és ostatge del «minigovern» de Marta Felip. El grup d'UDC va emetre un comunicat diumenge al vespre, on opina que és impossible governar amb només cinc regidors, i demana a Felip que «aclareixi la situació interna» del grup del PDeCAT i que «rectifiqui», ja que per revertir la situació «queda un llarg camí».