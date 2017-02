El Festival del Circ es prepara a Figueres

Els 88 artistes i 75 tècnics del Festival del Circ Elefant d'Or de Figueres es preparen a un ritme frenètic per donar el tret de sortida a l'esdeveniment aquest dijous amb el primer dels espectacles. A dos dies de l'estrena, s'han superat les 26.000 entrades venudes i estan pràcticament exhaurides per a dues de les funcions, la de l'estrena i la del dissabte a la tarda. El festival comptarà amb funcions de dijous fins dilluns.

Equilibristes, pallassos o malabaristes arribats d'onze països d'arreu del món assagen des del passat dia 9 sota les carpes del Firal de Figueres per oferir la millor versió dels seus espectacles, que han de ser valorats pels disset membres del jurat. Oferiran 24 atraccions inèdites a Europa. Hi haurà dos espectacles –el blau i el vermell– que s'aniran repetint tot el cap de setmana. A la gala final s'hi podrà veure una selecció d'entre la qual s'escolliran els guanyadors que obtindran els elefants dalinians d'or, plata i bronze.

Els Addis Africa Troupe, amb una actuació de màstils arribada d'Etiòpia, assajaven ahir a mig matí. També ho feia el Duo Smirnov, posant un toc de fantasia amb el seu espectacle de «Quick Change» on els espectadors han de posar els cinc sentits per desxifrar la rapidesa amb què es fan els canvis de roba. Les actuacions aèries, un dels principals atractius del certamen, és una de les disciplines que es podran veure durant els propers dies. Uns dels seus artistes són l'Alexander & Donoban, que es consideren un dels plats forts. Els seus protagonistes asseguren que és tot un repte assistir al Festival. «Volíem venir i hem preparat un número especialment per al Festival», explica l'Alexander.



Fins a vint artistes a la pista

L'edició d'enguany estarà també marcada per actuacions de grup amb entre quatre i vint artistes sobre la pista. És el cas dels monocicles de les Xinjang Acrobatic Troupe o l'actuació sobre escales dels Hebei Acrobatic Troupe de la Xina.

En la sisena edició, el director del Festival, Genís Matabosch, constata que està consolidat. S'han posat a la venda 33.000 entrades, bona part de les quals ja estan venudes a dos dies de començar. La direcció del festival espera que aquest any sigui el «millor espectacle de circ de la història de l'estat espanyol pel nombre d'artistes i països participants, per la qualitat de les atraccions i dinàmica de la producció».

Per fer possible l'esdeveniment s'han instal·lat dues carpes gegants de 52 metres de diàmetre, 14,5 d'alçada i cabuda per a 2.214 espectadors, a les que s'hi sumen quatre d'auxiliars (vestíbul, artistes, sala VIP, del jurat i de reunions). En total, 4.482 metres quadrats. A l'interior hi haurà servei de cafeteria, restauració, una llibreria o punts d'informació, a banda dels serveis per als participants.

El festival compta amb activitats paral·leles per impregnar la ciutat del món del circ, com exposicions, xerrades o bé actuacions en altres llocs de la ciutat.