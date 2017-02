Genís Matabosch: «La ciutat que aposti amb valentia pel Museu, mereixerà el Festival»

La 6a edició Festival Internacional del Circ de Figueres ve acompanyada d´una excel·lent acollida d´espectadors –ja té més de 26.000 entrades venudes– que avalen l´interès del públic per gaudir un any més de les millors atraccions de circ mai vistes a Europa, amb més funcions i més artistes que mai. Serà una setmana intensa, sota la carpa i també fora. Aquest dimecres es presenta el projecte del futur Museu del Circ en una sessió informativa oberta al públic, a les 20.30 hores al Teatre Jardí.

Del futur Museu del Circ de Figueres, que tindria com a espai d´acollida la Casa Nouvilas, fa dies que en parla gairebé tothom. Dimecres és, però, el dia en què el director del Festival del Circ Genís Matabosch posarà tots els elements sobre la taula d´un projecte de ciutat singular, que ha estat des del principi objectiu clar del Festival,a la ciutat.

Què trobarà l´espectador del Festival, el que ja és fidel, se sorprendrà de nou?

Trobarà una selecció de 24 atraccions presentades per 88 artistes arribats d´11 països, dos espectacles diferents de circ internacional de primera divisió. Com sap, la particularitat del Festival és presentar artistes mai vistos, ni un sol cop, sobre la pista d´un circ a Europa i, per tant, tot absolutament és nou cada edició.

Quines són les novetats?

L´estructura del Festival són dues semifinals (els espectacles blau i vermell) totalment diferents que s´alternen i que desemboquen el darrer dia en la final, l´espectacle Or, amb l´entrega dels premis. Acompanyat per un èxit de públic sorprenent, el Festival ha crescut molt en només sis edicions i ha passat de les 9 funcions en una carpa per 1.400 espectadors, el primer any, a les 15 d´enguany amb un aforament de 2.200 espectadors per funció! És l´any amb més quantitat de funcions i amb més artistes sobre la pista. La nova funció de l´espectador proposa totes les categories de butaca al preu únic de 17 €.

Un any més el Festival potencia el seu vessant més social, la màgia del circ ha d´arribar a tothom... Els diferents col·lectius com ho reben?

El Festival persegueix el mateix objectiu de la fundació sense ànim de lucre que l´organitza, ­enaltir el circ i fer-ho a través del circ internacional de màxima qualitat. Per això els espectacles no són prou i reivindiquem el circ no només com a cultura, sinó també com a element educatiu i social. Del circ emanen valors importantíssims avui, com el de l´esforç o del treball col·lectiu i l´entesa de persones de diferents races i creences. Cada any visiten el Festival uns vuit mil escolars i oferim una vintena d´activitats paral·leles i gratuïtes: conferències, exposicions, presentacions de llibres i, molt especialment, la visita dels artistes a espais de gent que, per la seva situació actual, no pot anar al festival: centres de malalts, residències geriàtriques i a la presó. Igualment destinem unes 400 entrades sense cost per a les famílies amb pocs recursos i que es distribueixen a través de Càrites, Altem o Creu Roja.

Quantes entrades s´han venut i quin és el pressupost d´enguany?

La previsió de cost total del festival, de despesa, està entorn dels 700.000 euros i d´aquests nosaltres n´aportem uns 500.000 que intentem cobrir a través de la venda d´entrades i patrocinadors privats: suportem un risc elevadíssim cada any. Avui ja s´han superat les 25.000 entrades venudes.

Festival i Museu del Circ són, com bé diu sempre, dos conceptes que caminen de la mà, el dia abans que comencin les funcions es presenta el seu projecte més ambiciós?

Sí, feia un any que insistíem a poder explicar públicament el projecte, probablement no ens hagin proposat la data més còmoda per a la nostra agenda, però "nunca es tarde si la dicha es buena".

L´objectiu és que es parli amb tota la informació possible?

L´objectiu és posar tots els elements sobre la taula d´un projecte de ciutat que permetria rehabilitar i obrir al públic un edifici singular que és i serà sempre de l´Ajuntament i del Consell Comarcal. Aquest museu seria un nou focus d´atracció mundial a Figueres per allargar l´estada del visitant, crear un nou espai escènic complementari als existents que oferiria espectacles de circ durant mig any i estaria a disposició d´entitats i escoles la resta de l´any i es crearia una Escola de Circ de referència mundial.

Com viu i com valora el debat que s´ha generat a la ciutat. Esperava tota aquesta repercussió?

El cert és que per sorpresa de molts em sento molt tranquil: d´una banda, el museu és un projecte meditat durant 20 anys, madur, que gaudeix de moltíssims suports; d´altra banda, el Festival és avui un complex engranatge que compta amb un equip estable de grans professionals darrere. Em sorprèn d´una minoria sorollosa uns atacs tan viscerals fets des de la desinformació del projecte, persones que pretenen distorsionar les xifres i realitat del projecte del Museu perquè el veuen com una amenaça als seus interessos personals. No em val el discurs deshonest d´intoxicar l´opinió pública confonent-los fent creure que les inversions a llarg termini en patrimoni resten de la despesa corrent en ajuts socials, és com sumar pomes i peres, són partides pressupostàries que no es comuniquen. No crec que la ciutat pugui deixar-se escapar l´arribada de fora de 4,5 milions d´euros per rehabilitar una casa que és seva.

A la vegada la seva atenció es bolca en el Festival, és aquesta una edició definitiva?

Estem davant una incertesa total: hi ha la possibilitat que Figueres perdi per sempre ser la nova Capital mundial del Circ malgrat tota la feina que s´ha fet i l´excepcional acollida dels espectadors. D´una banda, aquest any finalitza el conveni que ens lligava a la ciutat i ens obligava a aportar mig milió d´euros cada any per fer-lo possible i, d´altra banda, tenim clar que la ciutat que acabi mereixent el Festival serà aquella que aposti amb fermesa i valentia per alçar-hi el Museu europeu del Circ.