L'Ajuntament de Figueres il·lumina 59 escoles rurals de Burkina Faso

El Servei de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Figueres ha contribuït a fer possible la il·luminació i accés a Internet mitjançant energia solar a un total de 59 escoles de Burkina Faso. L'actuació s'engloba en un projecte de l'Associació Sol Solidari i Actualité-Energia i ha permès que en els darrers 3 anys s'hagin destinat gairebé 40.000 euros a la causa.

Gràcies a l'ajut econòmic s'han pogut muntar instal·lacions autònomes –constituïdes per una placa solar, una bateria, un inversor i les bombetes de baix consum–, necessàries per il·luminar suficientment una aula en cadascuna de les escoles beneficiades. Amb cada instal·lació, també s'han entregat tres làmpades portàtils per a l'ús dels professors i alumnes.

Des dels centres s'ha acollit molt bé el projecte i consideren que la nova instal·lació és un gran benefici per a la comunitat educativa, ja que ara poden allargar les classes un cop s'ha fet fosc, així com realitzar activitats paral·leles, com reunions o extraescolars.

Aquest no és l'únic projecte en què s'ha treballat, sinó que actualment n'hi ha 13 més en marxa. Tots ells han estat prèviament escollits al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació del consistori figuerenc, i el seu objectiu és contribuir a la lluita contra la pobresa i al desenvolupament humà dels països amb menys recursos. El regidor de Cooperació Internacional, Francesc Cruanyes, assegura que des de l'ajuntament es fa «un seguiment minuciós de tots els projectes que s'han fet amb l'ajuda dels figuerencs».