L´Ajuntament de la Jonquera troba roba falsificada en una botiga

L'Ajuntament de la Jonquera va descobrir la setmana passada roba falsificada en una botiga de l'avinguda Catalunya. S'estaven portant a terme inspeccions sobre les llicències d'activitats quan es van adonar de la presència d'un magatzem no inclòs als plànols on es guardava el material. No es tractava d'una de les botigues precintades durant el macrooperatiu de principi de desembre.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, ha explicat que l'enginyer municipal portava a terme els controls periòdics per comprovar que els establiments s'ajusten a la llicència d'activitat concedida. Actualment es comunica l'obertura i posteriorment es fan els controls. "El magatzem no estava dins el plànol que van presentar en el moment de la comunicació".

Martínez ha informat que es va actuar amb un tancament cautelar per incomplir diferents aspectes relacionats amb la llicència en temes, per exemple, de sortides d'emergència o el magatzem no declarat descobert en una paret lateral. Respecte a la presència de la roba falsificada es va posar en coneixement de les policies que porten la investigació.



Reobren algunes botigues

De la quarantena de botigues precintades cautelarment durant l'operatiu, algunes han començat a obrir de nou després que els jutjats ordenessin desprecintar. L'Ajuntament està pendent de rebre la informació respecte a les botigues on es van localitzar magatzems secrets per amagar la mercaderia per tal de procedir a fer inspeccions.