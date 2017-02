Marta Felip inicia contactes amb altres grups per als pressupostos

L'Ajuntament de Figueres va presentar ahir la liquidació del pressupost municipal de l'any passat. Les xifres que es van fer públiques van ser d'allò més favorables al consistori altempordanès, ja que el 2016 se salda amb un romanent positiu de 3.949.353,97 euros i un endeutament del 50,39%. Aquest percentatge és de moment la millor xifra registrada des de l'any 2012, quan aquest arribava al 100,92%, 50 punts per sobre del que hi ha actualment. En la presentació també es va fer públic el resultat pressupostari ajustat, que comptabilitza 6,8 milions d'euros positius, així com l'estalvi net, que es troba en 5,2 milions.

El balanç que es va presentar escenifica una crescuda important des de la davallada del 2011. El consistori havia arribat a registrar un endeutament de 9 milions d'euros, i no havia pogut aixecar cap fins quatre anys després.



L'alcaldessa, Marta Felip, va assegurar que «amb uns resultats així, es pot encarar el 2017 amb molta confiança», ja que «les propostes d'inversions que s'han anunciat en cap cas passen per fer volar coloms, perquè tenim capacitat inversora». Felip també va avançar que ja s'estan portant a terme les primeres trobades per discutir els pressupostos del 2017, que encara no s'han aprovat, i que ja s'ha reunit amb un parell de grups municipals per parlar-ne.



Pavelló, enllumenat i Museu del Circ

Algunes de les inversions que el consistori troba indispensables per aquest nou curs són la millora dels carrers del centre històric, el nou pavelló esportiu i l'enllumenat públic. Preguntada pel Museu del Circ, pel qual també s'havia destinat una previsió pressupostària, l'alcaldessa va afirmar que aquest tema «tindrà un recorregut» i que el consistori ha de tenir temps suficient per «copsar el pols real de la ciutat en relació al projecte». Tot i això, Felip va recordar que «és un projecte pel qual apostem» i que «hi ha d'haver diners en aquest pressupost per veure si encaixa a la Casa Nouvilas o bé si s'ha de buscar una nova ubicació».