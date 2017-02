Un miler d´estudiants de Roses a les sessions "Per Carnaval, no tot s´hi val!"

Un miler d´estudiants passaran demà pel Teatre de Roses en una nova campanya de "Per Carnaval, no tot s'hi val! Tu tries...". Es pretén concienciar-los dels perills que comporten el consum d'alcohol i drogues.

Durant tot el matí se succeiran al Teatre Municipal de Roses les sessions que formen l´acció central de la campanya d´enguany, que en aquesta ocasió comptaran amb la projecció d´audiovisuals i les declaracions de diversos testimonis, on assistiran prop d´un milers d´estudiants de Roses.

Com en edicions anteriors, aquesta activitat té per objectiu despertar l´interès i cridar l´atenció entre els joves del municipi, amb la presentació d´experiències i informació d´una forma molt directa, per tal de mantenir la seva atenció i suscitar la reflexió i el debat amb amics, companys i família entorn al què han vist i sentit durant la sessió.

La campanya està organtizada per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Roses . Un spot que ja circula per les xarxes, polseres de suport, audiovisuals, un photocall i l´adhesió al lema "No és no" són algunes de les accions que es porten a terme.