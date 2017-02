Condemnat a 11 anys de presó l´home que va matar el seu germà d´una ganivetada al coll a Figueres

L'Audiència de Girona ha imposat una pena d'11 anys de presó a Manuel Rodríguez, l'home va matar el seu germà assestant-li una ganivetada al coll a Figueres el 26 de març del 2016. La sentència el condemna com a autor d'un delicte d'homicidi amb les dues agreujants que el jurat popular va declarar provades; la d'abús de superioritat perquè va atacar amb un ganivet de grans dimensions un home que anava desarmat i la de parentiu. Per contra, el tribunal també li aprecia dues atenuants, la de col·laboració amb la justícia i la de drogoaddicció, perquè el processat era politoxicòman i el dia dels fets havia consumit drogues i alcohol que li afectaven "lleument" les capacitats. La sentència recorda que el jurat popular no va donar cap credibilitat a la versió de l'acusat, que assegurava que havia apunyalat el seu germà sense voler.