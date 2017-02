Més de 300 persones es van congregar al Teatre per escoltar la proposta

L'acte, que inicialment s'havia previst a l'edifici de la Societat Coral Erato, finalment es va dur a terme al Teatre Jardí a causa de la gran afluència de persones que hi van voler anar. Tot i les presentacions inicials, en el torn obert de preguntes, alguns dels assistents van manifestar la seva indecisió en temes com la viabilitat econòmica, l'interès de la proposta o bé si la ubicació a la Casa Nouvilas és la més adequada per acollir l'equipament de la Circus Arts Foundation.