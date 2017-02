El Museu del Circ busca la complicitat de la ciutadania

Aconseguir la capitalitat del circ en l'àmbit europeu. Aquesta és la fita que fa anys que persegueix el promotor del Festival Internacional del Circ, Genís Matabosch, el qual va presentar ahir per primera vegada la seva proposta en obert a la ciutadania de Figueres. Ho va fer amb la complicitat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Figueres, que també ha manifestat nombroses vegades la voluntat de convertir-se en capital d'aquesta disciplina.

L'explicació es va dur a terme al Teatre Municipal el Jardí, on Matabosch, acompanyat de l'alcaldessa Marta Felip, va presentar davant d'unes 300 persones les pautes de la seva proposta que impliquen obrir l'únic museu dedicat al món del circ a tot Europa. Matabosch va reafirmar que el nou projecte s'ubicaria a la Casa Nouvilas, un edifici que actualment no té cap ús i que pertany en un 68% al consistori. Allà es col·locaria l'equipament cultural amb quatre pilars: una exposició temporal, una exposició permanent, una carpa per a prop de 600 espectadors i una escola de circ.

La valoració econòmica ronda els 6 milions d'euros, dels quals 1,5 es preveu que vinguin de la Diputació de Girona, 1 milió més per part de la Generalitat, 1 milió provinent de capital privat i, finalment, mig més aportar pel mateix Ajuntament de Figueres. Segons el gerent, «caldrien 110.000 visitants cada any al Museu del Circ perquè es pogués autofinançar des del 5è any de funcionament».

Per a Genís Matabosch a Figueres «li cal un altre equipament d'atracció internacional per allargar l'estada del visitant». Aquesta opinió va ser compartida per la mateixa Marta Felip, que va explicar «que ja és hora que la ciutat pugui disposar d'una millora cultural com el Museu del Circ».



Un temps limitat

El compromís entre la Circus Art Foundation i el consistori exigia arrencar les obres l'any 2018, però de moment encara no s'ha aprovat ni la partida pressupostària que hi aniria destinada. Una part de l'oposició ja s'ha mostrat en contra de la proposta i la resta ho estan estudiant, i malgrat que Marta Felip va assegurar el passat dimarts que el tema «tindria un recorregut temporal», aquest temps és relativament escàs si es continua vinculant la continuïtat del Festival del Circ a la creació del seu museu.