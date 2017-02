Figueres dedica un minut de silenci a les víctimes dels Alps

La ciutat de Figueres ha quedat consternada per la mort dels dos alpinistes empordanesos que van perdre la vida ahir mentre practicaven escalada als Alps francesos. El consistori ha dedicat aquest matí un minut de silenci a les dues víctimes de l'accident, Timoteo Hernández Quirante i Daniel Jiménez Aguilar, de Cistella i Figueres respectivament.

La plaça de l'Ajuntament ha estat el lloc on s'han congregat regidors, ciutadans, diferents representants de les forces de seguretat i familiars de les víctimes per rendir un homenatge als joves muntanyencs. La trobada entre l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, i les famílies ha retardat una mica el moment, i per aquest motiu s'ha repetit el minut per segona vegada passades les 12 del migdia, hora en la qual s'havia convocat.

L'alcaldessa ha lamentat la mort dels dos joves, i ha assegurat que eren "gent molt coneguda a la ciutat i molt implicada en l'esport i el món de l'escalada". També ha explicat que l'Ajuntament "ha rebut aquest mateix matí a les germanes del Timoteo i a la seva tia. La dona es troba actualment als Alps per reconèixer els cossos". Marta Felip ha demanat suport a les famílies que "estan destrossades i esperen que les autòpsies i els retorns dels cossos es facin com més aviat millor per poder-los tenir aquí i enterrar-los". Aquests processos de reconeixement podrien trigar entre dos i tres dies.