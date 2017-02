Un grup de soldats de Sant Climent es perd i avisa al 112

Un grup de soldats de la base de Sant Climent Sescebes es van perdre el dilluns al vespre.

En veure que se'ls havia fet fosc, no sabien on eren, i a més no tenien cobertura, van alertar el telèfon d'emergències 112.

D'entrada s'havien d'activar els Bombers per fer la recerca, però al final, no va ser necessari perquè van trobar els militars al cap de poca estona.