L´Escala posa en servei contenidors soterrats al front marítim

L'Ajuntament de l'Escala ha posat en servei aquesta setmana el nou sistema de contenidors soterrats a la Platja que ha de permetre reduir la circulació de camions. Disposen d'un mecanisme de compactació que permet l'emmagatzematge de més residus. Les obres dels contenidors van suposar un retard en la finalització de la primera fase de la reforma del front litoral de la Platja a la Punta.

Un contenidor autocompactador equival a la capacitat de deu contenidors normals de rebuig i a cinc de recollida selectiva. Per això, tot i que no s'havia previst inicialment, l'Ajuntament va decidir incloure en el projecte la instal·lació d'aquest sistema davant de mar, a la Riba. S'ha hagut d'adequar un espai sota el subsol per a la maquinària que compacta les deixalles. Però el nou sistema ha permès eliminar una quinzena de contenidors en superfície que se situaven a la zona de la Punta. A més, a partir d'ara la circulació de camions per recollir les deixalles serà inferior.

El regidor de Serveis, Robert Figueras, considera que el nou sistema «és una bona eina per millorar el sistema de recollida de residus» i ha fet una crida «a la col·laboració dels veïns i dels locals de la zona per tal d'ajudar a mantenir net l'entorn dels contenidors». Se situen en un lloc emblemàtic davant de mar que està sent sotmès a una àmplia reforma. Es treballa en la segona fase des de la Punta fins a la platja del Port d'en Perris.