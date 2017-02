Roses Testimonis per conscienciar per carnaval

Prop de nou-cents alumnes de secundària de Roses van passar ahir pel Teatre Municipal per participar en la jornada de sensibilització «Per Carnaval, no tot s'hi val! Tu tries...». Testimonis de joves que s'han vist immersos en situacions de risc durant passades edicions, com ara baralles, comes etílics o inconsciència, casos d'abusos sexuals, abús de drogues o alcohol s'espera que serveixin per conscienciar-los de no fer-ho. Policia Local, Mossos d'Esquadra i sanitaris han servit per oferir recomanacions.